Тиктокерка неосторожно оставила парик в машине, и это закончилось встречей с полицией

По словам девушки, она рада, что кто‑то оказался достаточно бдителен, чтобы запомнить номера машины и выяснить, в чем дело, «потому что это показывает, что сообщество неравнодушно». Кроме того, она пообещала быть более осторожной со своими париками, чтобы никого больше не пугать. Таунсенд считает, что ролик стал вирусным во многом потому, что показывает позитивное взаимодействие между полицейскими и темнокожим человеком.