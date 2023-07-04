Тиктокерка неосторожно оставила парик в машине, и это закончилось встречей с полицией

Тория Таунсенд в начале июня в спешке ехала к парикмахеру. «Я опоздала на прием, — вспоминает она. — Я сняла парик и бросила его в багажник, даже не обратив на него внимания». Когда девушка возвращалась домой, заехав по пути в закусочную, она замечала странные взгляды прохожих и других водителей, но не могла понять, в чем дело.
Героиня истории вернулась домой, и менее чем через 10 минут в ее дверь позвонили полицейские. Происходящее попало на наружные камеры видеонаблюдения, и Таунсенд поделилась записью в тиктоке.
Тиктокерка не смогла скрыть своего удивления и обеспокоенности, когда увидела представителя полиции, за спиной которого лаяла собака. «Вы не поверите, — начал он, — нам позвонил обеспокоенный гражданин». И когда полицейский указал рукой на свисающие из багажника волосы, Таунсенд со смехом воскликнула: «О боже, это мой парик» — и побежала за ключами от машины, чтобы доказать это. Сотрудники правоохранительных органов тоже не смогли сдержать смех.
По словам девушки, она рада, что кто‑то оказался достаточно бдителен, чтобы запомнить номера машины и выяснить, в чем дело, «потому что это показывает, что сообщество неравнодушно». Кроме того, она пообещала быть более осторожной со своими париками, чтобы никого больше не пугать. Таунсенд считает, что ролик стал вирусным во многом потому, что показывает позитивное взаимодействие между полицейскими и темнокожим человеком.