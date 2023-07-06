Последние двадцать лет капитан Пако Хименес Франко наблюдает за китами в водах Охо-де-Льебре — лагуны на тихоокеанском побережье полуострова Баха в Мексике. В этом месте можно встретить не только серых китов, но и тюленей, морских львов и черепах. Неудивительно, что это место популярно среди туристов, которые приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на крупнейших млекопитающих и других водных обитателей. Вероятно, киты привыкли к человеческому интересу и уже убедились, что здесь им никто не хочет причинить вреда. Поэтому они подплывают совсем близко к лодкам.
Когда однажды кит снова подплыл так близко, что до него можно было дотянуться рукой, Франко обратил внимание на множество морских вшей, которые цепко присосались к своей жертве. Паразиты питаются тканями китов и вызывают образование язв, но морские гиганты не могут самостоятельно справиться с вредителями.
Во всем мире запрещено трогать китов, но, заметив, как самка настойчиво подставляет свою голову, Франко однажды помог ей избавиться от нескольких вшей. И судя по видео, которое появилось в сети, ей понравилась процедура: она покрутилась вокруг капитана и позволила ему продолжить работу по удалению паразитов. Так у Франко появился огромный друг. По его словам, после этой истории и другие самки и самцы стали подплывать к нему. «Наблюдая за поведением китов, я понял, что в них есть определенное благородство. Они невероятны», — утверждает он.