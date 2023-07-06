Во всем мире запрещено трогать китов, но, заметив, как самка настойчиво подставляет свою голову, Франко однажды помог ей избавиться от нескольких вшей. И судя по видео, которое появилось в сети, ей понравилась процедура: она покрутилась вокруг капитана и позволила ему продолжить работу по удалению паразитов. Так у Франко появился огромный друг. По его словам, после этой истории и другие самки и самцы стали подплывать к нему. «Наблюдая за поведением китов, я понял, что в них есть определенное благородство. Они невероятны», — утверждает он.