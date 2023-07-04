Британские альтернативные рокеры Nothing But Thieves выпустили клип на сингл «Tomorrow Is Closed» с последнего альбома «Dead Club City».
В видео вокалист Конор Мейсон проповедует в пустом зале. «И вот он твой последний поцелуй./Не хочу пропустить его./Единственный кусочек рая, что у меня когда‑то был», — поет он.
30 июня Nothing But Thieves представили альбом «Dead Club City», в который вошло 11 композиций. По словам музыкантов, это полноценная концептуальная работа с собственной вселенной.
«Кажется, что это альбом из будущего, где хаос может достичь новой степени — если все будет продолжаться. Что может произойти в антиутопическом городе с сегрегацией и входом только для своих?» — говорил о релизе гитарист группы Джо Лангридж-Браун.
Предыдущий альбом группы «Moral Panic» увидел свет в 2020 году. Музыканты называли его политическим, подчеркивая, что этот релиз «о напряженной атмосфере», «о людях» и «о вас». «Афиша Daily» включила пластинку в десятку лучших рок-альбомов 2020-го.