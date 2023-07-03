Мама девочки, показавшей сигнал о помощи, заявила, что ребенка об этом попросили журналисты

«Я не могу сказать, что она плохая мать. Дети одетые, обутые. Я не знаю, бьет она их или нет. Да, она их настроила против отцов. Воспитывает в них такой же характер, как у нее, и портит тем самым психику детям. Она заставляет девочек называть папой каждого своего мужчину, а родных отцов учит называть всякими плохими словами», — рассказал отец школьницы.