Мама девочки, показавшей сигнал о помощи, заявила, что ребенка об этом попросили журналисты

Мать показавшей во время интервью сигнал о помощи девочки Кристина Боржова заявила, что ребенка об этом попросили журналисты «Первого канала». Об этом женщина сказала в интервью изданию «День во Владимире».
По мнению женщины, ситуация с демонстрацией международного жеста, указывающего на необходимость помощи для жертв насилия, была подстроена. Боржова утверждает, что корреспонденты специально попросили ее восьмилетнюю дочь показать сигнал.
Кристина заверяет, что журналисты сказали Веронике подать знак, «если она начнет запинаться, чтобы переснять заново». В качестве сигнала они, по словам Боржовой, предложили именно жест, указывающий на домашнее насилие.
Отец девочки (его зовут Андрей) признался, что не верит в насилие со стороны бывшей жены по отношению к детям. «Такое в голове даже у меня не укладывается. Да и город маленький, все бы знали», — сказал мужчина.
По его словам, если бы экс-супруга поднимала руку на дочерей, на это обратили бы внимание в детском саду, куда ходили обе девочки. «До меня бы эта информация точно дошла», — уверен Андрей.
«Я не могу сказать, что она плохая мать. Дети одетые, обутые. Я не знаю, бьет она их или нет. Да, она их настроила против отцов. Воспитывает в них такой же характер, как у нее, и портит тем самым психику детям. Она заставляет девочек называть папой каждого своего мужчину, а родных отцов учит называть всякими плохими словами», — рассказал отец школьницы.
Он добавил, что беспокоится за дочь, но не хочет «портить психику ребенку» и приезжать домой к бывшей супруге с судебными приставами. Андрей поделился, что жена не давала ему видеться с Вероникой около семи лет. При этом службы опеки ничего в связи с этим не предпринимали.
Андрей отметил, что с экс-женой ему «было невыносимо жить», из‑за чего он буквально «сбегал на работу», лишь бы не пересекаться с Кристиной. В данный момент он считает бывшую супругу «неадекватной».
Однако с выводами Андрей торопиться не хочет. Кроме того, он готов обсудить возможность проживания Вероники с матерью Кристины — та хотела бы забрать обеих внучек к себе.
Отчим Вероники Карен Тунян также считает, что Кристина оказывает плохое влияние на дочерей. Старшую девочку он характеризует как веселого и сообразительного ребенка, которого «испортила» мать.
«Ее поведение очень схоже с поведением матери — агрессивное. На мой взгляд, в семье крайне неблагоприятная ситуация, дети находятся в эпицентре скандалов, которые учиняют ее мать и сожитель. На детей может оказываться психологическое и физическое воздействие. Дети от страха находятся в зомбированном состоянии», — заявил Карен.
Тунян участвовал в телепрограмме «Мужское/Женское» вместе с Боржовой. В центре выпуска был спор Карена и Кристина за опеку над их общей дочерью — четырехлетней Миланой. Боржова не позволяет и второму экс-мужу общаться с ребенком.
Во время съемок репортажа восьмилетняя Вероника улыбалась и говорила о любви к матери и сестренке. Однако за спиной Миланы девочка активно показывала жест о помощи: она подняла руку, прижала большой палец к ладони и согнула ее несколько раз.
Редакцию телепроекта озаботил жест ребенка: журналисты обратились в Следственный комитет. Ситуацию на контроль взяла прокуратура, к ситуации привлекли внимание уполномоченных по правам детей. Омбудсмен по Владимирской области Юлия Раснянская заявила, что сейчас дети находятся в безопасности, а сама семья находится под контролем аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года.
Международный жест о помощи Signal for Help в 2020 году презентовала организация Canadian Women’s Foundation. Впоследствии он стал известен благодаря тиктоку. Этот жест необходим, чтобы жертва домашнего насилия могла незаметно для агрессора позвать на помощь.
Благодаря этому сигналу в 2021 году полиция смогла найти и спасти 16-летнюю девушку, которую считали пропавшей без вести. Сидя в машине с 61-летним мужчиной, она показала знак, который увидел другой водитель. Мужчина тут же набрал номер службы спасения, а сам продолжил следовать за автомобилем, чтобы в любой момент сообщить полицейским, куда направился похититель.