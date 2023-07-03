Реклама
Новости

Гендиректор и технический директор «ВКонтакте» покинут компанию

Семён Гудошников
Сегодня в 20:16

Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь решили покинуть компанию. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

С 3 июля управлять соцсетью будет коллегиальный орган, в который войдут топ-менеджеры VK и менеджеры «ВКонтакте». Управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, стратегические решения и развитие новых направлений соцсети, отметили в пресс-службе.

Там заявили, что Краснова и Тоболь покидают компанию, чтобы заняться собственным проектом. Каким именно, не уточняется.

Краснова стала гендиректором соцсети в марте 2021 года. Тоболь работал в компании с 2012-го и прошел путь от разработчика до технического директора. Под руководством Красновой и Тоболя были запущены такие продукты, как «Клипы», «Видео», «Звонки», «Знакомства» и NFT.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»