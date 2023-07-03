Гендиректор и технический директор «ВКонтакте» покинут компанию

Краснова стала гендиректором соцсети в марте 2021 года. Тоболь работал в компании с 2012-го и прошел путь от разработчика до технического директора. Под руководством Красновой и Тоболя были запущены такие продукты, как «Клипы», «Видео», «Звонки», «Знакомства» и NFT.