Гендиректор и технический директор «ВКонтакте» покинут компанию

Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь решили покинуть компанию. Об этом сообщили в пресс-службе VK.
С 3 июля управлять соцсетью будет коллегиальный орган, в который войдут топ-менеджеры VK и менеджеры «ВКонтакте». Управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, стратегические решения и развитие новых направлений соцсети, отметили в пресс-службе.
Там заявили, что Краснова и Тоболь покидают компанию, чтобы заняться собственным проектом. Каким именно, не уточняется.
Краснова стала гендиректором соцсети в марте 2021 года. Тоболь работал в компании с 2012-го и прошел путь от разработчика до технического директора. Под руководством Красновой и Тоболя были запущены такие продукты, как «Клипы», «Видео», «Звонки», «Знакомства» и NFT.