Тиктокерка случайно потратила 10 тыс. долларов на концерт Тейлор Свифт

Поскольку желающих попасть на концерт было слишком много (по ее подсчетам, примерно 5 человек на одно место), она решила увеличить свои шансы и открыла четыре отдельных окна для покупки. После открытия продаж, к ее удивлению, билеты были раскуплены не слишком быстро — по всем четырем ссылкам они были доступны.