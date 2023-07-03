Тиктокерка случайно потратила 10 тыс. долларов на концерт Тейлор Свифт

Австралийка Джорджия Роуз, которая публикует ролики в тиктоке под ником @__georose, рассказала о попытке купить билеты на концерт Тейлор Свифт в Австралии в рамках ее тура Eras Tour. Девушка случайно потратила 10 тыс. долларов.
По словам Джорджии, эта сумма примерно на 9000 долларов превышает ту, которую она изначально была готова потратить. Вместо двух билетов для себя и сестры она купила восемь, потому что билетный сервис Ticketek начал тормозить из‑за большого ажиотажа.
Поскольку желающих попасть на концерт было слишком много (по ее подсчетам, примерно 5 человек на одно место), она решила увеличить свои шансы и открыла четыре отдельных окна для покупки. После открытия продаж, к ее удивлению, билеты были раскуплены не слишком быстро — по всем четырем ссылкам они были доступны.
Джорджия выбрала одно из четырех окон, а остальные закрыла. Спустя пару секунд тиктокерка поняла, что транзакции прошли по всем.
«Когда вращались колеса [ожидания] во время обработки заказа, я краем глаза увидела надпись „10 тыс. долларов“. Я зависла. Мое сердце буквально остановилось. В следующую минуту у меня участилось дыхание. Я буквально рыдала», — рассказывает она.
В комментариях пользователи говорят, что такой инцидент невозможен. На сайте Ticketek был установлен лимит в четыре билета в одни руки. Но девушка пояснила, что смотрела проходки на два концерта в разные дни.
Некоторые пишут, что надо быть очень богатым, чтобы случайно потратить 10 тыс. долларов. На что девушка ответила: «Знаешь ли ты, как работают кредитные карты?» Эти деньги были списаны с кредитки родителей. К счастью, девушке удалось перепродать несколько билетов своим друзьям и закрыть долг.
Остальные юзеры всячески сочувствуют девушке, стараются ее поддержать и делятся своими похожими историями.
- «И я еще переживал о лишних 100 долларах, которые они выманили у меня за невыполнение обязательств по возвратным билетам во время напряженной, рассчитанной по времени проверки!» — @sukidesignco
- «И это даже без афтепати…» — @lucydoth1
- «Мы тоже много потратили и оказались на месте в 3-м ряду. Это стоит каждой копейки!!!» — @dreawalk51_
- «В условиях такого напряжения это понятно. Ticketek — не самый удобный сервис», — @glott
- «У меня произошло почти то же самое, но на 2000 [долларов]», — @pr1madonna.grl
Некоторые поблагодарили Джорджию, что она уберегла их от подобной ошибки.
Как отмечает Insider, фанаты Тейлор Свифт не впервые сталкиваются с проблемами при покупке билетов на Eras Tour. В ноябре 2022-го на предпродажах американского этапа тура произошли сбои и часовые онлайн-очереди. А основная продажа была и вовсе отменена, так как закончились билеты. В плюсе остались только ресейлеры, которые отдавали билеты за десятки тысяч долларов.