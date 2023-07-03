Латвия возобновит ограниченную выдачу виз россиянам. Ее прекращали из‑за мятежа Пригожина

Министерство внутренних дел Латвии возобновит с 4 июля прием заявлений на получение визы от граждан России. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИДа сообщает местное издание Delfi.
Заявление на визу смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии, родственники граждан Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также лица, которые выезжают по гуманитарным соображениям. К последним относятся смерть близкого человека и случаи, когда есть угроза безопасности или жизни.
Заявления будут принимать в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально. Рассмотрение заявок на визу решили возобновить после оценки ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами.
Посольства Латвии перестали принимать заявления на визу из‑за военного мятежа ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина. В МИДе объяснили это решение «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России».
Краткосрочные визы для туристических поездок Латвия не выдает россиянам с 2020 года. Сперва это было связано с пандемией ковида, затем — с российской военной операцией на Украине. С сентября 2022 года Латвия и другие страны Балтии ограничили въезд россиянам c шенгенскими визами, выданными в других государствах. Исключение оставили для пересекающих границы по гуманитарным причинам, для дипломатов и для тех, кто навещает родственников.