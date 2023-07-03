Латвия возобновит ограниченную выдачу виз россиянам. Ее прекращали из‑за мятежа Пригожина

Краткосрочные визы для туристических поездок Латвия не выдает россиянам с 2020 года. Сперва это было связано с пандемией ковида, затем — с российской военной операцией на Украине. С сентября 2022 года Латвия и другие страны Балтии ограничили въезд россиянам c шенгенскими визами, выданными в других государствах. Исключение оставили для пересекающих границы по гуманитарным причинам, для дипломатов и для тех, кто навещает родственников.