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Билеты на выставку о «Короле и Шуте» теперь можно купить на «Афише»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:40

На «Афише» появились билеты на выставку «Панк-культура. Король и шут», которая продлится в ЦСИ «Винзавод» до 20 июля. Выставка рассказывает о феномене панка, его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и арт-инсталляции.

Начинается экспозиция с «Цеха Белого», посвященного истории зарубежной и советской панк-культуры. Он включает зону «Нет», в которой создатели собрали атрибуты панков, припарковали расписанную граффити машину и проиллюстрировали философию DIY («do-it-yourself», «сделай сам»).

«Цех Красного» полностью посвящен группе «Король и Шут». В нем представлена одежда, в которой выступали Горшок и Князь, афиши, черновики песен, рисунки Князя и интерактивный стенд фанатской любви.

Часть экспозиции занимают артефакты, связанные с сериалом «Король и Шут» от «Кинопоиска». Можно посмотреть на декорации проекта и виртуально побывать на съемочной площадке, благодаря VR-секции с клипом на песню «Мертвый анархист».

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