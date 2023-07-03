Билеты на выставку о «Короле и Шуте» теперь можно купить на «Афише»

На «Афише» появились билеты на выставку «Панк-культура. Король и шут», которая продлится в ЦСИ «Винзавод» до 20 июля. Выставка рассказывает о феномене панка, его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и арт-инсталляции.