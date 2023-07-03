В Киргизии разрешили совершеннолетним брать матчество

В Киргизии Конституционный суд разрешил совершеннолетним при желании брать матроним (матчество) вместо отчества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суть обращения заключалась в том, что заявитель просила, чтобы у матери была возможность дать отчество своему ребенку по своему имени, иными словами, дать возможность использования матчества», — говорится в заявлении суда.
Пресс-служба подчеркнула, что права ребенка имеют приоритетное значение относительно прав родителей и находятся под особой защитой государства. А так как ребенок с матчеством в традиционном обществе может быть подвергнут буллингу, суд отказал в удовлетворении ходатайства, подчеркнув, что это можно сделать только после достижения совершеннолетия.
В Конституционном суде выразили уверенность, что его решение не нарушает традиционные и исторические устои киргизского общества, связанные с присвоением имени.