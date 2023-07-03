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В Киргизии разрешили совершеннолетним брать матчество

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:12

В Киргизии Конституционный суд разрешил совершеннолетним при желании брать матроним (матчество) вместо отчества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суть обращения заключалась в том, что заявитель просила, чтобы у матери была возможность дать отчество своему ребенку по своему имени, иными словами, дать возможность использования матчества», — говорится в заявлении суда.

Пресс-служба подчеркнула, что права ребенка имеют приоритетное значение относительно прав родителей и находятся под особой защитой государства. А так как ребенок с матчеством в традиционном обществе может быть подвергнут буллингу, суд отказал в удовлетворении ходатайства, подчеркнув, что это можно сделать только после достижения совершеннолетия.

В Конституционном суде выразили уверенность, что его решение не нарушает традиционные и исторические устои киргизского общества, связанные с присвоением имени.

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