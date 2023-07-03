В Киргизии разрешили совершеннолетним брать матчество

Пресс-служба подчеркнула, что права ребенка имеют приоритетное значение относительно прав родителей и находятся под особой защитой государства. А так как ребенок с матчеством в традиционном обществе может быть подвергнут буллингу, суд отказал в удовлетворении ходатайства, подчеркнув, что это можно сделать только после достижения совершеннолетия.