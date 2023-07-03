Вьетнам запретил прокат фильма «Барби» из‑за спорной карты Южно-Китайского моря

Вьетнам запретил грядущий фильм «Барби» из‑за сцены с картой, изображающей территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Би-би-си.
Департамент кино республики отказался дать картине прокатную лицензию, поскольку карта Южно-Китайского моря, показанная в ленте, была воспринята чиновниками как оскорбительная для Вьетнама. О какой именно сцене идет речь, не уточняется.
КНР десятилетиями ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. На их шельфе обнаружены значительные запасы углеводородов.
Пытаясь заявить о своих территориальных претензиях, Китай строит военные базы на искусственных островах в этом районе и проводит там военно-морское патрулирование. В 2016 году третейский суд в Гааге постановил, что Пекин не обладает исключительными правами на контроль над этой территорией. Однако китайские власти не признали решение суда.
В 2019 году во Вьетнаме запретили прокат мультфильма DreamWorks «Эверест» по аналогичной причине. Фильм Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях выйдет в мировой прокат 21 июля.