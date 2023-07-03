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Подросток прикурил от Вечного огня в Волгограде. Ему грозит до трех месяцев ареста

Семён Гудошников
Сегодня в 15:38

Полицейские задержали 15-летнего подростка, который прикурил сигарету от Вечного огня в Волгограде. Об этом говорится в телеграм-канале городского управления МВД.

Инцидент произошел на Аллее Героев и попал на камеры видеонаблюдения. Правоохранители проводят проверку о возбуждении уголовного дела по статье 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Наказание по данной статье предполагает штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.

В России регулярно заводят уголовные дела за различные действия у Вечного огня, которые правоохранители расценивают как осквернение. В конце 2022 года в Красногорске мужчине, прикурившему от Вечного огня, дали два гола условно по уголовной статье о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы (по этой статье максимальное наказание — 5 лет лишения свободы).

В апреле 2022-го в Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело на студентку из Замбии, которая станцевала тверк в городском Парке Победы.

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