Подросток прикурил от Вечного огня в Волгограде. Ему грозит до трех месяцев ареста

Полицейские задержали 15-летнего подростка, который прикурил сигарету от Вечного огня в Волгограде. Об этом говорится в телеграм-канале городского управления МВД.
Инцидент произошел на Аллее Героев и попал на камеры видеонаблюдения. Правоохранители проводят проверку о возбуждении уголовного дела по статье 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).
Наказание по данной статье предполагает штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.
В России регулярно заводят уголовные дела за различные действия у Вечного огня, которые правоохранители расценивают как осквернение. В конце 2022 года в Красногорске мужчине, прикурившему от Вечного огня, дали два гола условно по уголовной статье о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы (по этой статье максимальное наказание — 5 лет лишения свободы).
В апреле 2022-го в Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело на студентку из Замбии, которая станцевала тверк в городском Парке Победы.