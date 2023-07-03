Подросток прикурил от Вечного огня в Волгограде. Ему грозит до трех месяцев ареста

В России регулярно заводят уголовные дела за различные действия у Вечного огня, которые правоохранители расценивают как осквернение. В конце 2022 года в Красногорске мужчине, прикурившему от Вечного огня, дали два гола условно по уголовной статье о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы (по этой статье максимальное наказание — 5 лет лишения свободы).