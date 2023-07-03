Мать девочки, показавшей международный жест о помощи, запрещала ребенку общаться с отцом

Мать девочки, показавшей в программе «Мужское/женское» международный жест о помощи, неоднократно привлекали к ответственности за то, что она препятствовала общению ребенка с отцом. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская.
«Она препятствовала общению, поэтому составлялись протоколы. В случае развода родителям важно уметь договариваться, чтобы подобные ситуации не возникали с детьми. Наличие протоколов уже говорит о конфликте, который должен быть урегулирован двумя взрослыми людьми», — цитирует ее слова ТАСС.
По словам Раснянской, родителям девочки предложили медиацию для разрешения споров. Сейчас дети находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо, отметила она.
Девочка показала международный жест жертв домашнего насилия в выпуске «Мужского/женского», который вышел 21 июня на Первом канале. Героями программы стали бывшие супруги Карен и Кристина из Москвы, которые не могут поделить опеку над младшим ребенком. Старшая девочка — дочь Кристины от предыдущих отношений.
Во время съемок репортажа старшая девочка Вероника улыбалась и говорила о любви к своей матери. Однако за спиной сестры она показала жест о помощи: подняла руку, прижала большой палец к ладони и согнула ее несколько раз.
Следственный комитет начал проверку семьи, к ситуации подключились прокуратура и органы опеки. Карен предположил, что Вероника показала жест о помощи из‑за насилия, которое по отношению к ней применяет мать.