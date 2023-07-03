Женская сборная ЮАР отказалась играть с Ботсваной из‑за низких зарплат

По данным Южноафриканской радиовещательной корпорации (SABC), спортсменок из основной сборной также не устроило, что последняя игра проходила на стадионе Тсакане, который вмещает всего 5000 человек и является малоизвестным футбольным объектом. Футболистки расценили это как проявление неуважения к ним со стороны национальной футбольной ассоциации.