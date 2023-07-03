Женская сборная ЮАР отказалась играть с Ботсваной из‑за низких зарплат

Женская сборная ЮАР отказалась играть товарищеский матч с Ботсваной накануне чемпионата мира из‑за низких зарплат. Об этом сообщает Independent
Это вынудило представителей команды выставить на матч малоизвестных игроков, среди которых была 13-летняя девочка. Игра должна была стать последним разминочным матчем среди женщин на домашней земле перед отправкой на Чемпионат мира среди женщин в Австралии и Новой Зеландии.
Команда ЮАР проиграла Ботсване со счетом 5:0. Футболистки основной сборной прибыли на стадион только ко второму тайму и смотрели игру с трибун. Президент Южноафриканского профсоюза футболистов Тулаганьо Гаошубелве заявил, что спортсменки борются за свои права. По его словам, ассоциация отклонила их жалобы.
По данным Южноафриканской радиовещательной корпорации (SABC), спортсменок из основной сборной также не устроило, что последняя игра проходила на стадионе Тсакане, который вмещает всего 5000 человек и является малоизвестным футбольным объектом. Футболистки расценили это как проявление неуважения к ним со стороны национальной футбольной ассоциации.