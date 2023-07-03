Опрос: более 70% россиян носят в карманах не более 2000 рублей наличными

Большинство россиян пользуются наличными деньгами в редких случаях. 72% опрошенных граждан носят в карманах не более 2000 рублей, передает РБК результаты исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
68% респондентов платят наличными, когда нет возможности расплатиться банковской картой — например, в ларьке или палатке (29%), в общественном транспорте (29%), при расчетах с курьером (14%) или оставляя чаевые (12%).
32% россиян заявили, что всегда носят с собой наличные деньги. 31% чаще всего имеют их при себе, но могут выйти из дома и без них. 30% изредка берут наличные с собой, еще 7% практически всегда без них.
31% россиян обычно носят с собой не более 500 рублей, 41% — до 2000. Сумму больше носят 21% опрошенных. 16% опрошенных даже не имеют кошельков — прежде всего это мужчины, жители городов в возрасте от 25 до 34 лет — и предпочитают расплачиваться бесконтактно. Деньги они носят в карманах (25%), сумках (25%) или портмоне для банковских карточек (11%).