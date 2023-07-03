Золушка в Ливане: блогерка с парализованными ногами потеряла сандалию, но подписчик ее нашел

Американка Джесс Тавил восемь лет назад попала в автомобильную аварию. С тех пор у нее парализованы обе ноги, и она передвигается на инвалидной коляске, но при этом старается вести насыщенную жизнь, делясь ей в соцсетях. Недавно блогерка путешествовала по Ливану и большую часть времени провела в Бейруте, но на день отправилась со своим дядей в близлежащий город Баальбек. Когда родственник нес ее по туристическому району, в котором не продуманы условия для колясок, с ноги девушки упала босоножка. Тавил не чувствует ног, поэтому пропажа обнаружилась нескоро.
«Я зла на себя, потому что не смотрела вниз», — произносит она в ролике, опубликованном в середине июня. Мама блогерки предложила обратиться к многочисленным подписчикам — вдруг кто‑то из них сможет помочь в поиске. Тавил опубликовала кадры с единственной сохранившейся розовой сандалией от Valentino. По ее словам, уже через несколько минут с ней связался подписчик, который попросил назвать приблизительное место, где стоит искать потерянную обувь. Вскоре мужчина позвонил ей по видеосвязи — он действительно нашел вторую босоножку. «На этой планете нет ни единой души, которая могла бы сказать мне, что я не Золушка», — добавила Тавил в конце тиктока и сообщила, что вскоре отправится на встречу с благородным незнакомцем.
«Выходи за него замуж, это действительно история Золушки!» — писали в комментариях взволнованные зрители и просили держать их в курсе событий. И вскоре тиктокерка опубликовала продолжение истории. На видео слышно, как она приветствует подписчика словами «мой принц здесь», а потом ждет, пока он наденет ей на ногу найденную босоножку. На этом их встреча не закончилась: мужчина знал, что скоро у Тавил день рождения, а потому устроил пикник с праздничным тортом.
Теперь подписчики блогерки еще сильнее мечтают увидеть развитие их отношений. «Итак, дети, вот как я встретила вашего папу», — шутят в комментариях и добавляют, что мужчина кажется им очень заботливым и внимательным.