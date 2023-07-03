Золушка в Ливане: блогерка с парализованными ногами потеряла сандалию, но подписчик ее нашел

«Я зла на себя, потому что не смотрела вниз», — произносит она в ролике, опубликованном в середине июня. Мама блогерки предложила обратиться к многочисленным подписчикам — вдруг кто‑то из них сможет помочь в поиске. Тавил опубликовала кадры с единственной сохранившейся розовой сандалией от Valentino. По ее словам, уже через несколько минут с ней связался подписчик, который попросил назвать приблизительное место, где стоит искать потерянную обувь. Вскоре мужчина позвонил ей по видеосвязи — он действительно нашел вторую босоножку. «На этой планете нет ни единой души, которая могла бы сказать мне, что я не Золушка», — добавила Тавил в конце тиктока и сообщила, что вскоре отправится на встречу с благородным незнакомцем.