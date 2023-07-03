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Лайк на чужой нюдс и общение с бывшими: что, по мнению тиктокеров, считается микрочитингом

Анна Красюк
Сегодня в 17:04

Термин «микроизмена», он же «микрочитинг», существует уже несколько лет, но в тиктоке в последнее время все чаще обсуждают этот феномен. Он заключается в неоднозначном поведении человека, который уже состоит в моногамных отношениях. То есть тот не делает ничего такого, что можно напрямую назвать изменой, но при этом в его действиях можно усмотреть потенциальную угрозу верности. Конечно, нет единого перечня того, что можно отнести к микрочитингу, для каждого этот список будет своим. Но тиктокеры предлагают пункты, которые кажутся им более-менее универсальными.

Так, например, @teo.sol назвал сразу 10 примеров микроизмен:

  • тайная переписка
  • поддержание общения с бывшими партнерами и людьми, к которым была симпатия
  • скрываемая дружба
  • лайк или сохранение чьей-то полуобнаженной фотографии
  • ложь о своем романтическом статусе
  • поиск тесных эмоциональных отношений с бывшими
  • желание дружить с людьми, к которым есть влечение
  • прикосновения и флирт с друзьями противоположного пола
  • обсуждение проблем в отношениях с бывшими партнерами

Ролик набрал более 1,2 млн просмотров, и комментаторы делятся своим отношением к этому списку. Мнения разделились: пока одни утверждают, что «не смогли бы смириться ни с чем из перечисленного», другие считают, что подобные поступки волнуют «только неуверенных в себе людей». Есть и те, кто напоминает, что в каждой паре будет свое понимание микрочитинга и это «зависит от личных границ».

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