Лайк на чужой нюдс и общение с бывшими: что, по мнению тиктокеров, считается микрочитингом

Термин «микроизмена», он же «микрочитинг», существует уже несколько лет, но в тиктоке в последнее время все чаще обсуждают этот феномен. Он заключается в неоднозначном поведении человека, который уже состоит в моногамных отношениях. То есть тот не делает ничего такого, что можно напрямую назвать изменой, но при этом в его действиях можно усмотреть потенциальную угрозу верности. Конечно, нет единого перечня того, что можно отнести к микрочитингу, для каждого этот список будет своим. Но тиктокеры предлагают пункты, которые кажутся им более-менее универсальными.