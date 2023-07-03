Куплено за 38 центов, теперь стоит тысячи долларов: как выглядит первое издание «Гарри Поттера»

Заядлый книжный коллекционер, который стопками скупал книги и комиксы на распродажах и церковных ярмарках, однажды приобрел в Вулвергемптоне в центральной Англии экземпляр «Гарри Поттера и философского камня» — тот обошелся ему всего в 38 центов. В начале этого года мужчина скончался, и его сестра, которая пожелала остаться анонимной и не называть имя умершего брата, обнаружила среди его вещей потрепанную книгу и отнесла ее в аукционный дом Richard Winterton Auctioneers.