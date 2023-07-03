Реклама
Новости

Куплено за 38 центов, теперь стоит тысячи долларов: как выглядит первое издание «Гарри Поттера»

Анна Красюк
Сегодня в 18:34

Заядлый книжный коллекционер, который стопками скупал книги и комиксы на распродажах и церковных ярмарках, однажды приобрел в Вулвергемптоне в центральной Англии экземпляр «Гарри Поттера и философского камня» — тот обошелся ему всего в 38 центов. В начале этого года мужчина скончался, и его сестра, которая пожелала остаться анонимной и не называть имя умершего брата, обнаружила среди его вещей потрепанную книгу и отнесла ее в аукционный дом Richard Winterton Auctioneers.

Специалисты выяснили, что перед ними первое издание «Гарри Поттера», датируемое 1997 годом. По их данным, было опубликовано всего 500 таких экземпляров и только 300 из них отправлено в библиотеки Великобритании.

На книге сохранился библиотечный номер и штамп, сообщающий о том, что ее изъяли из библиотеки и продали за 30 пенсов. Еще одна особенность экземпляров той первой партии — прямо на задней обложке есть опечатка: пропущенная буква О в слове philosopher.

Несмотря на то, что корешок книги сильно потрепан, ее оценивают в 3800–6300 долларов. «Выброшено из библиотеки, куплено за 30 пенсов и теперь стоит тысячи фунтов», — комментирует редкую находку аукционист Ричард Уинтертон.

Подробности по теме
Книги, сливочное пиво и тусовка «чистокровок» — что публиковали бы в соцсетях герои «Гарри Поттера»
расскажите друзьям
люди
Гарри Поттер
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»