Куплено за 38 центов, теперь стоит тысячи долларов: как выглядит первое издание «Гарри Поттера»

Заядлый книжный коллекционер, который стопками скупал книги и комиксы на распродажах и церковных ярмарках, однажды приобрел в Вулвергемптоне в центральной Англии экземпляр «Гарри Поттера и философского камня» — тот обошелся ему всего в 38 центов. В начале этого года мужчина скончался, и его сестра, которая пожелала остаться анонимной и не называть имя умершего брата, обнаружила среди его вещей потрепанную книгу и отнесла ее в аукционный дом Richard Winterton Auctioneers.
Специалисты выяснили, что перед ними первое издание «Гарри Поттера», датируемое 1997 годом. По их данным, было опубликовано всего 500 таких экземпляров и только 300 из них отправлено в библиотеки Великобритании.
На книге сохранился библиотечный номер и штамп, сообщающий о том, что ее изъяли из библиотеки и продали за 30 пенсов. Еще одна особенность экземпляров той первой партии — прямо на задней обложке есть опечатка: пропущенная буква О в слове philosopher.
Несмотря на то, что корешок книги сильно потрепан, ее оценивают в 3800–6300 долларов. «Выброшено из библиотеки, куплено за 30 пенсов и теперь стоит тысячи фунтов», — комментирует редкую находку аукционист Ричард Уинтертон.