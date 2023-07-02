Disney обвиняют в недоплатах работницам 150 млн долларов

Дело поступило в Верховный суд Лос-Анджелеса. Иск составлен еще четыре года назад ЛаРондой Расмуссен. Она узнала, что шесть мужчин с той же должностью зарабатывают значительно больше, в том числе один недавно нанятый сотрудник с меньшим опытом работы на несколько лет, который, согласно иску, заработал на 20 тыс. долларов больше. К иску присоединились девять нынешних и бывших сотрудников Disney.