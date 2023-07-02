Disney обвиняют в недоплатах работницам 150 млн долларов

The Walt Disney Company обвинили в систематических недоплатах работницам в Калифорнии с 2015 года, сообщает Reuters. В иске утверждается, что за восемь лет женщины в компании заработали на 150 млн долларов меньше, чем мужчины.
Дело поступило в Верховный суд Лос-Анджелеса. Иск составлен еще четыре года назад ЛаРондой Расмуссен. Она узнала, что шесть мужчин с той же должностью зарабатывают значительно больше, в том числе один недавно нанятый сотрудник с меньшим опытом работы на несколько лет, который, согласно иску, заработал на 20 тыс. долларов больше. К иску присоединились девять нынешних и бывших сотрудников Disney.
Согласно исследованию профессора Калифорнийского университета Дэвида Ноймарка, с апреля 2015 года по декабрь 2022 года Disney платил сотрудницам примерно на 2% меньше, чем сотрудникам. В отчете Ноймарка, предоставленном суду, говорится, что при сравнении зарплат мужчин и женщин учитывались уровни занятости, срок пребывания в должности и другие факторы, которые могли повлиять на оплату труда.
«Утверждения истцов о предполагаемой разнице в оплате труда женщин и мужчин просто ложны, мы докажем это в ходе судебного разбирательства», — заявила помощник главного юрисконсульта и глава отдела трудового права компании Шона М. Суонсон.