Золушка XXI века: тиктокерше вернули туфлю, потерянную на другом континенте

Тиктокерша поделилась историей о том, как она потеряла туфельку во время поездки в Ливан и благодаря силе социальных сетей, ее вернул незнакомец, сообщает Insider.
Жительница Нью-Йорка Джесс Тавиль имеет 2,3 миллиона подписчиков в тиктоке и обычно публикует материалы о жизни с параплегией. Восемь лет назад она попала в автомобильную аварию, из‑за которой парализована ниже пояса. В роликах она демонстрирует зрителям свою повседневную жизнь, с чем ей приходится справляться и какую помощь она получает.
В видео от 17 июня Тавиль поведала, что была в Бейруте, но во время однодневной поездки в соседний город Баальбек потеряла туфлю Valentino. Она объяснила, что из‑за паралича она не чувствует ног и обуви, поэтому туфелька упала, когда ее дядя нес девушку через туристическую зону, недоступную для инвалидных колясок.
«Я злюсь на себя, потому что все это время не смотрела вниз», — сказала она.
Ее мама предложила сделать пост о пропавшей туфле надеясь, что кто‑то в том районе увидит его и поможет найти туфлю. Тавиль согласилась, ведь многие из ее подписчиков — выходцы из арабских стран.
Через несколько минут после публикации ролика девушке написал мужчина и попросил сообщить ему примерное место, где потерялась туфелька, чтобы он мог поискать ее. После того как она отправила ему короткое видео с указанием своего местонахождения в тот день, она стала ждать и вскоре получила видеозвонок от незнакомца с находкой.
В свой TikTok Тавиль включила видеозвонок на арабском с мужчиной, и добавила английские субтитры со словами: «Социальные сети — это так круто!».
«Ну разве после этого я не Золушка?», — говорит она по-английски в конце видео, а затем объяснила, что собирается встретиться с мужчиной на выходных, чтобы вернуть потерянную туфлю.
Видео набрало 1,4 миллиона просмотров, и комментаторы хотели узнать, как пройдет ее встреча с незнакомцем. Некоторые восприняли его поступок как романтический и сравнили с прекрасным принцев из «Золушки», намекая, что пара может увидеть друг друга в реальной жизни и влюбиться.
«Роман, который вот-вот случится», — пишет автор топового комментария.
29 июня Тавиль опубликовала продолжение видео с кадрами встречи с незнакомцем лицом к лицу. По словам журналистки, он настоял на том, чтобы перенести ее из машины в инвалидное кресло рядом с тем местом, где она потеряла туфлю и там надеть обувь обратно на ногу.
«Мой принц здесь», — говорит тиктокерша в ролике, на котором незнакомец наклоняется, чтобы надеть сандалию на ее ногу.
Но это лишь часть его доброго жеста. По словам девушки, незнакомец посмотрел ее прямой эфир и узнал про скорый день рождения, поэтому он удивил ее праздничным тортом.
«Ребята, вот я говорю, но хочу только плакать», — говорит она за кадром, пока ей вручают торт.
Второе видео Тавиль привело зрителей в восторг, а комментаторы заявили, что теперь они еще сильнее надеются, за то, чтобы пользовательница завязала романтическую связь с мужчиной.
«Если ты не выйдешь замуж за этого человека, он мой!» — прокомментировала одна из пользовательниц.
Представитель Тавиль сообщил изданию Insider, что девушка все еще поддерживает контакт с мужчиной, но в настоящее время не планирует встречаться с ним снова. «У них сложилась очень тесная дружба, и она становится только крепче», — говорится в комментарии.