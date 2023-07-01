Золушка XXI века: тиктокерше вернули туфлю, потерянную на другом континенте

Через несколько минут после публикации ролика девушке написал мужчина и попросил сообщить ему примерное место, где потерялась туфелька, чтобы он мог поискать ее. После того как она отправила ему короткое видео с указанием своего местонахождения в тот день, она стала ждать и вскоре получила видеозвонок от незнакомца с находкой.