С бизнес-центра в Петербурге сняли вывеску «ЧВК Вагнер Центр W», сообщили читатели «Фонтанке». В компании это объяснили переездом.
Вывеска находилась на фасаде здания бизнес-центра «Морская столица» на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы. «ЧВК Вагнер Центр W» открылся в ноябре 2022 года.
В январе этого года бизнес-центр получил другое название — оказалось, оно и было первоначальным, а фирме Евгения Пригожина разрешили установить буквы, потому что она занимала большие площади в здании.
В «ЧВК Вагнер Центре» «Фонтанке» рассказали, что действительно сняли вывеску сами. Представитель компании объяснил это переездом основной части «ЧВК Вагнер Центра» на «производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями центра». При этом компания обещает продолжить работу.
Утром 24 июня в «Морскую столицу» приезжали силовики. В «ЧВК Вагнер Центре» провели обыски в связи с уголовным делом о вооруженном мятеже. Позже оно было закрыто, а Евгению Пригожину позволили «уйти в Беларусь», как в конце того дня сказал Дмитрий Песков.
30 июня Роскомнадзор заблокировал все СМИ, связанные с Евгением Пригожиным. В реестр ведомства попали издания РИА ФАН, «Политика сегодня», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Тогда же телеграм-каналы сообщили о роспуске медиахолдинга «Патриот», в который входили все эти медиа.