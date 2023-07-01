С бизнес-центра в Петербурге сняли вывеску «ЧВК Вагнер Центр»

Утром 24 июня в «Морскую столицу» приезжали силовики. В «ЧВК Вагнер Центре» провели обыски в связи с уголовным делом о вооруженном мятеже. Позже оно было закрыто, а Евгению Пригожину позволили «уйти в Беларусь», как в конце того дня сказал Дмитрий Песков.