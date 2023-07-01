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С бизнес-центра в Петербурге сняли вывеску «ЧВК Вагнер Центр»

Максим Саблин
Сегодня в 17:08

С бизнес-центра в Петербурге сняли вывеску «ЧВК Вагнер Центр W», сообщили читатели «Фонтанке». В компании это объяснили переездом.

Вывеска находилась на фасаде здания бизнес-центра «Морская столица» на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы. «ЧВК Вагнер Центр W» открылся в ноябре 2022 года.

В январе этого года бизнес-центр получил другое название — оказалось, оно и было первоначальным, а фирме Евгения Пригожина разрешили установить буквы, потому что она занимала большие площади в здании.

В «ЧВК Вагнер Центре» «Фонтанке» рассказали, что действительно сняли вывеску сами. Представитель компании объяснил это переездом основной части «ЧВК Вагнер Центра» на «производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями центра». При этом компания обещает продолжить работу.

Утром 24 июня в «Морскую столицу» приезжали силовики. В «ЧВК Вагнер Центре» провели обыски в связи с уголовным делом о вооруженном мятеже. Позже оно было закрыто, а Евгению Пригожину позволили «уйти в Беларусь», как в конце того дня сказал Дмитрий Песков.

30 июня Роскомнадзор заблокировал все СМИ, связанные с Евгением Пригожиным. В реестр ведомства попали издания РИА ФАН, «Политика сегодня», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Тогда же телеграм-каналы сообщили о роспуске медиахолдинга «Патриот», в который входили все эти медиа.

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Роскомнадзор
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Дмитрий ПесковЕвгений Пригожин
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