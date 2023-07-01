В метро Москвы собаке зажало лапу на эскалаторе. Обошлось без серьезных травм

В переходе со станции «Краснопресненской» на станцию «Баррикадную» в московском метро собаке зажало лапу на эскалаторе. Об этом появились сообщения в городских телеграм-каналах.
«Лапа собаки попала в гребенку эскалатора. Сотрудники метрополитена оперативно переключили эскалатор и помогли животному», — заявили «Подъему» в пресс-службе подземки. Там попросили пассажиров провозить животных в переносках и сумках.
Пострадавшей оказалась такса. В ветеринарной клинике, где лечили животное, сообщили, что обошлось без переломов и серьезных травм: «Там подушечку оторвало немножко. Не так все страшно. Все в порядке будет».