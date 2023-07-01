Netflix показал тизер документалки о Сильвестре Сталлоне

Фильм «Sly» (можно перевести как «Ловкий») покажет личный взгляд на актера Сталлоне, которому удалось стать мировой звездой, несмотря на все трудности. «[Эта история] проводит параллель между его вдохновляющей историей неудачника и запоминающимися персонажами, которых он воплотил в жизнь», — говорится в описании проекта.