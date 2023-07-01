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Netflix показал тизер документалки о Сильвестре Сталлоне

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:38

Вышел тизер документального фильма об актере Сильвестре Сталлоне. Картина выйдет на Netflix в ноябре этого года.

Фильм «Sly» (можно перевести как «Ловкий») покажет личный взгляд на актера Сталлоне, которому удалось стать мировой звездой, несмотря на все трудности. «[Эта история] проводит параллель между его вдохновляющей историей неудачника и запоминающимися персонажами, которых он воплотил в жизнь», — говорится в описании проекта.

Сталлоне успел снять в культовых, «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимых», попробовал себя в качестве продюсера, режиссера и сценариста. Актеру сейчас 76 лет, полвека из которых он занимался кино.

В мае Paramount+ выпустил реалити-шоу «Семья Сталлоне», в котором приняли участие Сильвестр, его супруга и три дочери.

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