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Mash: «Вкусно и точка» откажется от приема подростков на работу

Максим Саблин
Сегодня в 12:50

Ресторан «Вкусно — и точка» прекращает брать на работу 15-летних подростков, узнал телеграм-канал Mash. Также в сети заведений перестанут преждевременно анонсировать изменения сотрудникам.

По информации канала, руководство сочло провальным эксперимент с трудоустройством мальчиков и девочек до 16 лет. Менеджмент решил, что содержать в штате их экономически невыгодно и опасно как для самих подростков, так и для рабочего процесса, пишет Mash.

Медиа ссылается на результаты внутреннего анализа. Он показал, что принятые на работу тинейджеры халатно относятся к технике безопасности, правилам и технологическим картам, а также склонны к воровству. Все это ставит по удар управляющих отдельных ресторанов, резюмирует Mash.

При этом, по словам представителя сети, для юных трудяг просто не хватает вакансий.

Кроме этого, «Вкусно — и точка» больше не будет делиться анонсами сотрудниками, добавляет телеграм-канал. Командам ресторанов запретят делать анонсы и пересылать их по чатам. Начальство считает, что утечки негативно сказываются на морали трудящихся, заканчивает пост Mash.

Издание отмечает, что запрет на анонсы случился после появления в СМИ информации о повышении цен в заведениях в середине июня.

В конце мая стало известно о массовой утечке данных соискателей вакансий в сети предприятий быстрого питания.

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