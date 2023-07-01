Во Франции за ночь задержали почти тысячу участников беспорядков

В Париже и его пригороде полиция задержала 406 человек. Крупные беспорядки также происходят в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе и Бордо. МВД сообщает о 79 пострадавших полицейских. В коммуне Во-ан-Велен в департаменте Рона на юге страны трое полицейских попали под обстрел и получили ранения.