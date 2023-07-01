Во Франции за ночь задержали почти тысячу участников беспорядков

В ночь на 1 июля во Франции задержали 994 человека на фоне беспорядков, сообщает BFMTV со ссылкой на МВД. Беспорядки в стране продолжаются уже четвертый день подряд.
В Париже и его пригороде полиция задержала 406 человек. Крупные беспорядки также происходят в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе и Бордо. МВД сообщает о 79 пострадавших полицейских. В коммуне Во-ан-Велен в департаменте Рона на юге страны трое полицейских попали под обстрел и получили ранения.
На дорогах Франции произошло 2560 пожаров, в огне оказались 1350 автомобилей, атакованы 234 здания, включая 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии.
Беспорядки начались после убийства 17-летнего Наэля. 27 июня подростка застрелил полицейский во время задержания под Парижем. Правоохранителя арестовали.