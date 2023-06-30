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В Австрии старейшая газета мира опубликовала последний ежедневный печатный выпуск

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:48

В Австрии газета Wiener Zeitung, история которой отсчитывается с 1703 года, опубликовала свой последний печатный ежедневный выпуск. Об этом сообщил «Интерфакс».

Издание не закрывается, но переходит в онлайн-формат. Отныне за новостями можно будет следить в цифровой версии газета. В печать же будут выходить только ежемесячные дайджесты.

Штат редакции Wiener Zeitung в ближайшее время сократится, причем почти на две трети. В газете, где ранее числились 83 журналиста, теперь будут работать лишь 20 человек.

Руководству газеты пришлось сократить количество сотрудников и отказаться от печатного ежедневника из‑за падения доходов на фоне отмена закона, который требовал, чтобы компании платили изданиям за публикацию изменений в коммерческом реестре.

Последний ежедневный выпуск Wiener Zeitung вышел с лаконичной передовицей. На ней опубликовали следующее сообщение: «116840 дней, 3839 месяца, 320 лет, 12 президентов, 10 императоров, 2 республики, 1 газета».

Внутри выпуска представили в том числе интервью «самого известного австрица» — актера и политика Арнольда Шварценеггера.

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Арнольд Шварценеггер
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