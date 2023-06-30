Москвич залез в бокс «Добрых вещей» и провел там два дня

Пожарно-спасательный отряд вызволил из ящика «добрых вещей» мужчину, который провел там два дня. Об этом говорится в телеграм-канале городского Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
По словам потерпевшего пару суток назад, он решил залезть в бокс, но выбраться обратно не смог, а не помощь звать не решился. Все это время он предпринимал попытки освободиться, но они ни к чему не привели.
Как отмечает Msk1.ru, мужчину заметила подошедшая к ящику женщина. Она вызвала экстренные службы, которые по прибытии вскрыли замок и открыли дверцу. Спасатели дали воды потерпевшему и передали его полицейским. Сейчас они разбираются в причинах поступка москвича.
В проекте «Добрые вещи» «Подъему» рассказали, что мужчина не мог находиться в контейнере два дня, поскольку за пару суток до этого бокс опустошался. При этом выйдя москвич чувствовал себя нормально. О том, как он туда мог попасть, представители «Добрых вещей» гадают, ведь отсек для вещей достаточно узкий, и человеку туда почти невозможно залезть.
В социальном проекте уточнили, что это уже третий случай за время существования контейнеров, когда человек оказывается внутри.