Москвич залез в бокс «Добрых вещей» и провел там два дня

В проекте «Добрые вещи» «Подъему» рассказали, что мужчина не мог находиться в контейнере два дня, поскольку за пару суток до этого бокс опустошался. При этом выйдя москвич чувствовал себя нормально. О том, как он туда мог попасть, представители «Добрых вещей» гадают, ведь отсек для вещей достаточно узкий, и человеку туда почти невозможно залезть.