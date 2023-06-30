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В Иране женщинам впервые за 44 года разрешили посещать футбольные матчи мужских команд

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

В Иране женщинам разрешили посещать футбольные матчи мужских команд впервые за последние 44 года. Об этом сообщило ISNA.

Женщин допустили на стадионы, специально обустроенные для их визитов. В данный момент в стране открыты по меньшей мере четыре арены, куда смогут приходить женщины. Еще один стадион будет подготовлен в ближайшее время.

Арены, куда разрешат приходить женщинам, расположены в разных частях Ирана. Поклонницы футбола смогут увидеть матчи на стадионах «Гол Гохар» в Сирджане, «Накш-э Джахан» и «Фулад Шехр» в Исфахане, «Гадир» в Ахвазе и «Азади» в Тегеране.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что уже создана рабочая группа, которая займется включением женщин в число спортивных болельщиков. Также он рассказал, что в Иране появится радиостанция, посвященная женскому спорту.

Иранские женщины не могли посещать турниры с участием мужчин с 1979 года, после Исламской революции. В некоторых случаях им неофициально разрешали приходить на стадионы.

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