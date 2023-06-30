В аэропорту Кишинева пассажир открыл стрельбу. Он убил двоих людей

В аэропорту Кишинева произошла стрельба, ее открыл один из пассажиров. Мужчина убил двух людей, после чего был ранен и задержан. Об этом сообщил «Коммерсант».
По информации молдавского издания Pulsmedia, стрелок был гражданином России и имел отношение к ЧВК «Вагнер». Он начал стрелять на территории аэропорта после того, как его не впустили в Молдову.
Мужчина также взял заложников и забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Его удалось задержать спецназовцам Fulger. Против преступника возбудили уголовное дело об организации теракта.
Одним из жертв злоумышленника стал сотрудник пограничной службы. Он, по словам издания Sputnik Moldova, погиб от выстрела из собственного оружия. Вторым погибшим оказался гражданский.
По данным СМИ, стрелок прилетел в Кишинев из Турции. Куда именно он направлялся и по какой причине его не впустили на территорию Молдовы, не сообщается.
Аэропорт Кишинева временно не принимает самолеты. Также отложены все вылеты. На месте работают специалисты МВД Молдовы.