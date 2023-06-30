Среди европейских стран больше всего айтишников этой весной искали в Германии (103 089), Франции (65 753), Нидерландах (32 814), Ирландии (29 995) и Польше (29 286). В Ирландии доля объявлений для айтишников составила 46% от всего внутреннего рынка труда, а в Румынии — больше половины (52%) от всех вакансий в стране.