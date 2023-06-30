51% от всех опубликованных IT-вакансий на крупных мировых рынках весной 2023 года составили запросы европейских работодателей. В 3% вакансий ищут специалистов со знанием русского языка, выяснили образовательная компания «Нетология» и агентство Zecomms Agency.
Исследование проводилось на базе данных сервиса по поиску работы Indeed.com. 416 тыс. от всех опубликованных IT-вакансий приходятся на страны Европы, следом идут США (289 тыс., 35%), страны Латинской Америки (61 тыс., 8%), Азии и Ближнего Востока (почти 50 тыс., 6%).
Среди европейских стран больше всего айтишников этой весной искали в Германии (103 089), Франции (65 753), Нидерландах (32 814), Ирландии (29 995) и Польше (29 286). В Ирландии доля объявлений для айтишников составила 46% от всего внутреннего рынка труда, а в Румынии — больше половины (52%) от всех вакансий в стране.
В 3% от всех IT-вакансий в Европе требуется владение русским языком, в других регионах таковых менее 1%. Чаще всего русскоязычных специалистов ищут в Польше (2200 вакансий, 20% внутри страны), Венгрии (752 вакансии, 20% внутри страны), Австрии (178 вакансий, 4% внутри страны) и Греции (152 вакансии, 4% внутри страны).