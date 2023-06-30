В Кыргызстане началось строительство «города будущего». Его планируют закончить за десять лет

В Кыргызстане началось строительство «города будущего» Асман на озере Иссык-Куль, сообщается на сайте президента республики. Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство города на торжественной церемонии.
Асман планируют возвести за семь-десять лет. Жить в нем, как предполагается, будут 500–700 тыс. человек. Его стоимость оценивается в 20 млрд долларов: власти утверждают, что деньги на строительство не будут тратиться из бюджета.
Согласно концепции, с высоты Асман будет выглядеть как кыргызский национальный музыкальный инструмент комуз. Инфраструктура в городе будет функционировать с помощью альтернативных источников энергии, будут соблюдаться оптимальное потреблением ресурсов и принципы зеленой экономики.
Сначала Асман собирались строить в 15 километрах от города Балыкчи, затем примерное место постройки отодвинули. В итоге планируется реализовать несколько городков, ради этого уже трансформировали 3143 гектара земли.