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Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в России упали до уровня 2013 года

Виктория Шанина
Сегодня в 14:10

Продажи дорогих смартфонов Apple и Samsung в штуках снизилась до 25% от общего объема рынка. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «М.Видео-Эльдорадо».

В денежном выражении смартфоны Apple и Samsung занимают около 50% от всего рынка. Этот показатель сопоставим с состоянием рынка в 2013 году.

По словам вице-президента «М.Видео-Эльдорадо» Тагира Калимуллина, еще в 2021 году продажи флагманских устройств этих брендов в штуках составляли 70% от объема рынка.

Калимуллин отмечает, что на флагманы Apple и Samsung постепенно заменяют смартфоны китайских брендов. Их продажи в штучном выражении сейчас составляют «чуть более 70%» всего рынка смартфонов.

Как отмечают «Ведомости», в первом квартале 2023 года в России всего было продано 6,5 млн смартфонов. Таким образом, доля Apple и Samsung (25%) составляла бы 1,6 млн устройств.

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Тагир Калимуллин
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