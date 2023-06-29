В сети появился трейлер фильма «Задира» с Харрисом Дикинсоном, известным по «Треугольнику печали»

На ютуб-канале Kino Lorber опубликовали трейлер фильма «Задира», в котором одну из центральных ролей сыграл Харрис Дикинсон, известный по картине «Треугольник печали».
Актер исполнил роль Джейсона, отца 12-летней девочки Джорджи, на пороге которой он однажды появляется спустя много лет отсутствия. Джейсон пытается наладить отношения с дочерью, недавно потерявшей мать.
После смерти мамы Джорджи втайне жила одна в квартире посреди Лондона, зарабатывая кражей велосипедов вместе со своим лучшим другом Али и притворяясь, будто живет со своим дядей.
Как показывает трейлер, Джорджи не слишком нуждалась в отцовской фигуре и вовсе не хотела принимать объявившегося неожиданно родителя. Тем не менее, усилия Джейсона, кажется, не прошли даром.
«Обладатель гран-при жюри кинофестиваля „Санденс“, „Задира“ полон духа, юмора и формальной изобретательности, что отличает его от большей части британского кино о рабочем классе», — утверждают прокатчики фильма.
Они заявляют, что дуэт Дикинсона и его юной партнерши по картине Лолы Кэмпбелл «придает неотразимое очарование этой трогательной и часто веселой истории о двух эмоционально запутавшихся людях».
«Задира» появится в кинотеатрах в США 25 августа. Картина также выйдет в российский кинопрокат, ее выпустит дистрибуторская компания Arthouse.