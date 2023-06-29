Реклама
Новости

В сети появился трейлер фильма «Задира» с Харрисом Дикинсоном, известным по «Треугольнику печали»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:52

На ютуб-канале Kino Lorber опубликовали трейлер фильма «Задира», в котором одну из центральных ролей сыграл Харрис Дикинсон, известный по картине «Треугольник печали».

Актер исполнил роль Джейсона, отца 12-летней девочки Джорджи, на пороге которой он однажды появляется спустя много лет отсутствия. Джейсон пытается наладить отношения с дочерью, недавно потерявшей мать.

После смерти мамы Джорджи втайне жила одна в квартире посреди Лондона, зарабатывая кражей велосипедов вместе со своим лучшим другом Али и притворяясь, будто живет со своим дядей.

Как показывает трейлер, Джорджи не слишком нуждалась в отцовской фигуре и вовсе не хотела принимать объявившегося неожиданно родителя. Тем не менее, усилия Джейсона, кажется, не прошли даром.

«Обладатель гран-при жюри кинофестиваля „Санденс“, „Задира“ полон духа, юмора и формальной изобретательности, что отличает его от большей части британского кино о рабочем классе», — утверждают прокатчики фильма.

Они заявляют, что дуэт Дикинсона и его юной партнерши по картине Лолы Кэмпбелл «придает неотразимое очарование этой трогательной и часто веселой истории о двух эмоционально запутавшихся людях».

«Задира» появится в кинотеатрах в США 25 августа. Картина также выйдет в российский кинопрокат, ее выпустит дистрибуторская компания Arthouse.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»