Hermès через суд запретил художнику продавать NFT с копиями сумок Birkin

Суд в США удовлетворил требование бренда Hermès на бессрочный запрет продаж NFT MetaBirkin. Об этом пишет Reuers.
Против Hermès в суде выступал автор NFT, художник Мейсон Ротшильд. Он рисовал цифровые копии знаменитой сумки бренда Birkin.
Hermès смог доказать, что Ротшильд нарушил права на товарный знак французского модного дома. Художник мог ввести в заблуждение потребителей и нанести непоправимый ущерб компании.
«Вся схема ответчика [Ротшильда] заключалась в том, чтобы обмануть потребителей, используя товарные знаки Hermès, будто бы Hermès одобряет продажи NFT MetaBirkins», — сказал судья Джед Ракофф.