Soloway, Vor.One и 2can: тиктокеры превратили птиц в рэперов

В тиктоке вирусится тренд на птичий рэп. Пользователи придумывают, как у пернатых могла сложиться карьера, как выглядели их баттлы и звучали их песни.
Тренд запустил пользователь @kislimcheck. Будучи битмейкером, он сделал несколько рейдж-инструменталов в стиле рэпера Yёat с использованием пения соловья и воробья. Затем тиктокер добавил к ним отрывок старого ролика Versus — серии мультяшных баттлов с пародией на популярных исполнителей, такие делала платформа Tvigle в 2009 году. Так у него получился поединок птиц-рэперов.
Сейчас у перезалива ролика больше миллиона просмотров, а у тега Soloway — больше 33 млн просмотров в соцсети.
@ilymaf пошел дальше — он сделал серию презентаций о сцене рэпа с клювом и перьями. В одной он назвал топ перспективных артистов. Здесь нашлось место для 2can,PopuGay, Calli Bry и уже знакомых Soloway и Вороbey.
Тот же тиктокер собрал и другой топ артистов — в нем собрались самые переоцененные, по мнению автора, птицы.
Наконец, свой топ-10 песен выбрал @jarvizzedit. Вряд ли с ним согласятся все слушатели. По мнению одного из комментаторов, списку не хватает 2can, другой фанатеет от P2H, ещё двум пользователям очень нравится Vor.One.
На случай, если у вас идет кругом голова от многообразия имен, сообщество Genius RSC собрало напоминалку по ближайшим релизам от мира пернатого рэпа.