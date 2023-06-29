Soloway, Vor.One и 2can: тиктокеры превратили птиц в рэперов

Тренд запустил пользователь @kislimcheck. Будучи битмейкером, он сделал несколько рейдж-инструменталов в стиле рэпера Yёat с использованием пения соловья и воробья. Затем тиктокер добавил к ним отрывок старого ролика Versus — серии мультяшных баттлов с пародией на популярных исполнителей, такие делала платформа Tvigle в 2009 году. Так у него получился поединок птиц-рэперов.