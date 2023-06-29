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National Geographic уволил последних штатных авторов

Виктория Шанина
Сегодня в 20:06

Американский научно-популярный журнал National Geographic уволил всех оставшихся штатных авторов. Об этом пишет The Washington Post.

Под сокращение попало 19 сотрудников редакции. Уведомление о предстоящем увольнении они получили в апреле. Теперь над написанием материалов для журнала будут работать фрилансеры и колумнисты.

Последние уволенные авторы рассказали, что компания также сократила бюджет на фотографов. Средства позволяли им проводить месяцы в дикой природе и делать уникальные кадры для журнала.

Как отмечает WP, это вторая волна сокращений в National Geographic за последние девять месяцев. В сентябре Walt Disney Co., владеющий изданием, уволил шесть ведущих авторов в рамках масштабной реорганизации редакционной деятельности журнала.

Также в целях дальнейшего сокращения расходов печатная версия National Geographic больше не будет продаваться в газетных киосках в США с 2024 года. Об этом журнал сообщил еще в прошлом месяце.

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Walt Disney
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