Реклама
Новости

Аэропорт Хельсинки смягчил правила по провозу жидкостей в ручной клади

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:42

Аэропорт Хельсинки разрешил пассажирам провозить в ручной клади до двух литров жидкостей. Об этом сообщили на сайте аэропорта.

С 28 июня правила провоза жидкостей смягчили для удобства путешественников. Отныне пассажиры могут взять на борт более крупную тару с жидкостями, например литровые бутылки с питьевой водой.

Ранее в ручную кладь допускались только маленькие флаконы объемом до 100 мл. Один пассажир мог взять с собой в полет не более литра жидкостей в сумме.

Однако после внедрения в аэропорту современного оборудования для контроля безопасности администрация аэропорта решила изменить нормы. Они коснутся в первую очередь клиентов авиакомпании Finavia.

Им больше не придется доставать бутылки с жидкостью при досмотре ручной клади, а также вынимать из сумок электронику. Новые сканеры позволят сотрудникам аэропорта получить всю необходимую информацию о провозимых вещах без излишнего беспокойства для пассажиров.

В аэропорту Хельсинки подчеркнули, что новые правила будут действовать только на их территории. Поэтому путешественникам посоветовали быть готовыми к тому, что при транзитных перелетах они могут столкнуться с более строгими требованиями.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»