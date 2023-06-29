Аэропорт Хельсинки смягчил правила по провозу жидкостей в ручной клади

Аэропорт Хельсинки разрешил пассажирам провозить в ручной клади до двух литров жидкостей. Об этом сообщили на сайте аэропорта.
С 28 июня правила провоза жидкостей смягчили для удобства путешественников. Отныне пассажиры могут взять на борт более крупную тару с жидкостями, например литровые бутылки с питьевой водой.
Ранее в ручную кладь допускались только маленькие флаконы объемом до 100 мл. Один пассажир мог взять с собой в полет не более литра жидкостей в сумме.
Однако после внедрения в аэропорту современного оборудования для контроля безопасности администрация аэропорта решила изменить нормы. Они коснутся в первую очередь клиентов авиакомпании Finavia.
Им больше не придется доставать бутылки с жидкостью при досмотре ручной клади, а также вынимать из сумок электронику. Новые сканеры позволят сотрудникам аэропорта получить всю необходимую информацию о провозимых вещах без излишнего беспокойства для пассажиров.
В аэропорту Хельсинки подчеркнули, что новые правила будут действовать только на их территории. Поэтому путешественникам посоветовали быть готовыми к тому, что при транзитных перелетах они могут столкнуться с более строгими требованиями.