«Мегафон» и Start оштрафовали из‑за неправильной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ

Тверской суд Москвы оштрафовал ПАО «Мегафон» на 1 млн рублей по статье о демонстрации ЛГБТ (часть 2 статьи 6.21.2 КоАП). Об этом ТАСС рассказали в суде.
Поводом стала неверная маркировка возрастного ограничения на фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность» и «Английский цирюльник». Вместо отметки «18+» на них стояла «16+», и контент стал доступен несовершеннолетним.
По аналогичной статье был оштрафован Start, сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе онлайн-кинотеатра. Компании назначили 3,7 млн рублей.
Претензии к Start связаны с итальянским фильмом «Идеальные незнакомцы», который также получил маркировку «16+» вместо «18+».
«Этот фильм был лицензирован нашим сервисом. Маркировка „16+“, изначально зафиксированная в прокатном удостоверении, выданном Минкультом, изменена на платформе, проект давно доступен на Start со знаком „18+“», — пояснили представители видеосервиса.
В Start также заявили о несовершенстве нового закона. В нем «до конца не сформулированы критерии для возрастной маркировки контента и определение понятия „ЛГБТ-демонстрация“, что значительно усложняет работу онлайн-кинотеатров».
Часть 2 статьи 6.21.2 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 4 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до трех месяцев для юридических лиц.
Закон о полном запрете гей-пропаганды (6.21.2 КоАП) вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
По второй части статьи ранее уже были оштрафованы «Мегафон» и Start, а также сервисы Movix, Peers.TV и Premier.