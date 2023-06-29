«Мегафон» и Start оштрафовали из‑за неправильной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ

Закон о полном запрете гей-пропаганды (6.21.2 КоАП) вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.