Для веселья, по работе, со схожими амбициями: тиктокерка предложила классификацию дружбы

Тиктокерка Александра Хейз Робинсон нашла ответ для тех, кто не может определиться, кого именно стоит считать лучшим другом. Она придумала теорию «Шести лучших друзей», которую описала в ролике.
Согласно этой классификации, есть несколько типов взаимоотношений, в которых нуждается человек:
- «Лучший друг, который не будет осуждать»: друг, которому вы звоните, когда у вас действительно все плохо. Он не будет осуждать вас или задавать ненужных вопросов — он просто выслушает и поможет вам.
- «Лучший друг для хорошего времяпрепровождения»: друг, которому вы звоните, чтобы позвать на вечеринку и весело провести время, потому что такие люди «пробуждают юношеский дух».
- «Лучший друг по работе»: друг, с которым вы вместе работаете.
- «Лучший друг со схожими амбициями»: друг, который разделяет ваши цели и устремления в конкретный период жизни.
- «OG bestie» («настоящий гангстер»): друг детства, который долгое время знает и вас, и вашу семью, хорошо знаком с вашим прошлым.
- «Лучший друг Полярной звезды»: друг, с которым вы чувствуете душевную связь и полное взаимопонимание.
По словам Робинсон, такой подход изменил ее отношение к дружбе и привел к тому, что теперь она чувствует больше любви и поддержки со стороны близких. «Вы начнете понимать, к кому из своего окружения и в какие моменты обращаться», — добавляет она в конце видео.
Многие комментаторы поддержали такой подход: «Жизнь становится легче, когда вы понимаете, как классифицировать отношения», — резюмирует один из самых популярных комментариев под тиктоком. Некоторые признаются, что ждут всех перечисленных качеств от одного человека, а другие удивляются такому количеству близких социальных контактов: «Стоп, нам нужно шесть друзей? Тогда я пойду искать еще пять».