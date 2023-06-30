Для веселья, по работе, со схожими амбициями: тиктокерка предложила классификацию дружбы

По словам Робинсон, такой подход изменил ее отношение к дружбе и привел к тому, что теперь она чувствует больше любви и поддержки со стороны близких. «Вы начнете понимать, к кому из своего окружения и в какие моменты обращаться», — добавляет она в конце видео.