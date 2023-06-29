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«Не по себе, что в России нет гор»: как в твиттере посмеялись над стереотипом о москвичах

Максим Саблин
Сегодня в 19:21

Один из пользователей твиттера, вероятно из Москвы, пожаловался на нехватку гор в России. И мгновенно превратился в стереотип о москвичах, не подозревающих о жизни в других уголках страны.

Оригинальный твит оставил пользователь @winemour. Под фото своей знакомой из Казани он рассказал, что ни в одном городе, где бы он ни бывал, не видел гор, и рельеф Армении с заметным Араратом где‑то на горизонте ему нравится гораздо больше. Особенно сильно эту нехватку вершин он ощущал в Москве. И даже Воробьевы горы его не устроили.

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Многим автор твита показался воплощением стереотипа о невежественных москвичах. Будто Россия для него заканчивается где‑то в районе МКАД, в ней нет ни обширных полей, ни тайги, а Дагестан и вправду находится где‑то за границей.

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Для некоторых это стало поводом вспомнить, что Уральские горы, конечно, существуют, но впечатляющий вид на них открывается либо на севере, либо на юге региона. Но никак не в крупных городах.

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Другие твиттерские пошли от обратного. Например, кому‑то показалось, что горы не так уж хороши, зато Западно-Сибирская равнина и полноводная река Обь манят своей бесконечной гладкостью. А может, автору оригинального твита просто не так уж сильно нравится в России.

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Одна альпинистка все-таки встала на защиту москвичей. Хотя горы в России, безусловно, существуют, по ее мнению, ощущение близости к ним доступно совершенно не всем, и это влияет на качество жизни.

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@winemour не злится на других пользователей за шутки в свой адрес. Наконец он многое узнал о России и благодарен всем за наставления.

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