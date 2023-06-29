«Не по себе, что в России нет гор»: как в твиттере посмеялись над стереотипом о москвичах

Один из пользователей твиттера, вероятно из Москвы, пожаловался на нехватку гор в России. И мгновенно превратился в стереотип о москвичах, не подозревающих о жизни в других уголках страны.
Оригинальный твит оставил пользователь @winemour. Под фото своей знакомой из Казани он рассказал, что ни в одном городе, где бы он ни бывал, не видел гор, и рельеф Армении с заметным Араратом где‑то на горизонте ему нравится гораздо больше. Особенно сильно эту нехватку вершин он ощущал в Москве. И даже Воробьевы горы его не устроили.
Многим автор твита показался воплощением стереотипа о невежественных москвичах. Будто Россия для него заканчивается где‑то в районе МКАД, в ней нет ни обширных полей, ни тайги, а Дагестан и вправду находится где‑то за границей.
Для некоторых это стало поводом вспомнить, что Уральские горы, конечно, существуют, но впечатляющий вид на них открывается либо на севере, либо на юге региона. Но никак не в крупных городах.
Другие твиттерские пошли от обратного. Например, кому‑то показалось, что горы не так уж хороши, зато Западно-Сибирская равнина и полноводная река Обь манят своей бесконечной гладкостью. А может, автору оригинального твита просто не так уж сильно нравится в России.
Одна альпинистка все-таки встала на защиту москвичей. Хотя горы в России, безусловно, существуют, по ее мнению, ощущение близости к ним доступно совершенно не всем, и это влияет на качество жизни.
@winemour не злится на других пользователей за шутки в свой адрес. Наконец он многое узнал о России и благодарен всем за наставления.