«Не по себе, что в России нет гор»: как в твиттере посмеялись над стереотипом о москвичах

Оригинальный твит оставил пользователь @winemour. Под фото своей знакомой из Казани он рассказал, что ни в одном городе, где бы он ни бывал, не видел гор, и рельеф Армении с заметным Араратом где‑то на горизонте ему нравится гораздо больше. Особенно сильно эту нехватку вершин он ощущал в Москве. И даже Воробьевы горы его не устроили.