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Масаси Кисимото нарисует мангу об отце Наруто

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:45

Автор манги «Наруто» Масаси Кисимото нарисует короткую мангу, в центре которой окажется Четвертый Хокаге и покойный отец Наруто Минато Намиказе. Об этом сообщает Hypebeast.

Манга будет опубликована в 33-м номере журнала Weekly Shonen Jump, который выйдет в продажу уже 18 июля. Предстоящий выпуск станет первым ваншотом Кисимото за последние семь лет, до этого был «Наруто Гайден: Путь, освещаемый полной Луной».

Ранее Минато Намиказе занял первое место в рейтинге Narutop 99, который был представлен в честь 20-летия франшизы.

Отец Наруто умер во время нападения Девятихвостого Демона-Лиса. Намиказе, отдав свою жизнь, запечатал напавшего на деревню Лиса в своем новорожденном сыне.

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