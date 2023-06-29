Масаси Кисимото нарисует мангу об отце Наруто

Манга будет опубликована в 33-м номере журнала Weekly Shonen Jump, который выйдет в продажу уже 18 июля. Предстоящий выпуск станет первым ваншотом Кисимото за последние семь лет, до этого был «Наруто Гайден: Путь, освещаемый полной Луной».