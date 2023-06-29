Число сторонников мирных переговоров сравнялось в опросах с числом тех, кто за продолжение боев

Говоря о том, какие шаги нужно сейчас предпринять, 39% называют новое наступление, 30% — удержание достигнутых позиций, 12% — полный вывод войск. Во всех возрастных группах и независимо от отношения к спецоперации растет доля тех, кто считает, что боевые действия продлятся еще больше года. Сейчас таких 49%, хотя в марте 2022-го их было 13%.