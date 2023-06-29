Число сторонников мирных переговоров сравнялось в опросах с числом тех, кто за продолжение боев

Если бы Владимир Путин решил перейти к мирным переговорам, это одобрили бы 72% россиян, следует из опроса Russian Field, результатами которого поделился «Коммерсант». Решение президента о новом наступлении на Киев поддержали бы 64% респондентов.
Против наступления на украинскую столицу, если это будет решением Путина, выступают 23%, не хотят перехода к мирным переговорам 20%.
Когда россиян просили самим выбрать между продолжением боевых действий и мирными переговорами, их ответы разделились примерно поровну: 45% и 44% соответственно. Позиция по этому вопросу зависит от возраста: среди молодых людей от 18 до 29 лет перехода к дипломатии хотят 62%, среди граждан старше 60 — всего 36%.
Если для продолжения военной операции потребуется новая волна мобилизации, то мирные переговоры одобрит большинство уже во всех возрастных группах (54% от общего числа опрошенных).
В целом положительно ход спецоперации оценивают 58% россиян, отрицательно — 21%. Среди людей, доверяющих официальным источникам информации (таких 46%), текущие результаты СВО кажутся хорошими 84% респондентов.
Говоря о том, какие шаги нужно сейчас предпринять, 39% называют новое наступление, 30% — удержание достигнутых позиций, 12% — полный вывод войск. Во всех возрастных группах и независимо от отношения к спецоперации растет доля тех, кто считает, что боевые действия продлятся еще больше года. Сейчас таких 49%, хотя в марте 2022-го их было 13%.
Это уже 12-й опрос в цикле исследований Russian Filed, посвященных отношению россиян к спецоперации. С 16 по 19 июня социологи побеседовали по телефону с 1600 респондентами.
Специалисты Russian Field в прошлом августе отмечали, что результаты их исследований по некоторым вопросам о происходящем на Украине могут не соответствовать реальной ситуации, поскольку «россияне боятся говорить на эту тему — увеличились отказы, снизилась искренность».