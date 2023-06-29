«В очереди дольше стояли»: зрители недовольны концертом Mayot. Рэпера взбесил показанный ему «фак»

«Я не знаю, может у меня какое‑то проклятие стоит, и вы правда не хотите, чтобы я выступал. Я думал, люди вынесли какой‑то урок, но как будто это только стало поводом, чтобы раззадорить [их]. Я не шучу, я могу в любой момент прекратить концерты. Если люди не хотят меня видеть, то ***** [зачем] это надо вообще», — удивляется артист. Он вспоминает, что также столкнулся с неуважением в свой адрес во время прошлого приезда в Нижний Новгород вместе с OG Buda. Тогда во время его выступления толпа звала на сцену коллегу, игнорируя его песни.