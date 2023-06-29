«В очереди дольше стояли»: зрители недовольны концертом Mayot. Рэпера взбесил показанный ему «фак»

Зрители выступления Mayot в Нижнем Новгороде недовольны увиденным, следует из комментариев в группе концерта. Рэпер пожаловался на неуважительное отношение фанатов во время мероприятия и рассказал, что ушел со сцены, как только увидел в свой адрес чей‑то поднятый средний палец.
25 июня музыкант приехал на клаб-шоу в местный клуб Milo. В комментариях в паблике концерта зрители недовольны долгим ожиданием выступления, коротким сетом артиста и однобразной музыкой от диджеев.
«Я просто ушел сегодня со сцены, когда увидел, что девочка показала „фак“. Честно, мы сидели в гримерке, все ребята говорят: „Какие же злые люди в Нижнем Новгороде“. Первый диджей вышел, прошел, говорит: »*** [ужас], ****** [кошмар], меня посылали на хер«. TonySoulja выступает — в него воду кидают и с телефона показывают „Иди ***** [к черту]“. Вы чё, ребят, прикалываетесь что ли? Это вообще ни в какие рамки. Ещё хватает смелости писать каким‑то ребятам „обиженка“. Вы на моем месте там уссались бы, от стыда сгорели», — возмущается Mayot в голосовом сообщении в телеграм-канале Melon Music & Company.
«Я не знаю, может у меня какое‑то проклятие стоит, и вы правда не хотите, чтобы я выступал. Я думал, люди вынесли какой‑то урок, но как будто это только стало поводом, чтобы раззадорить [их]. Я не шучу, я могу в любой момент прекратить концерты. Если люди не хотят меня видеть, то ***** [зачем] это надо вообще», — удивляется артист. Он вспоминает, что также столкнулся с неуважением в свой адрес во время прошлого приезда в Нижний Новгород вместе с OG Buda. Тогда во время его выступления толпа звала на сцену коллегу, игнорируя его песни.
«Своими действиями вы приводите к тому. что артист не хочет приезжать в город. Есть ребята, кто ждал выступления, есть те, кто кайфовал. А тех, кто свои негативные эмоции показывает, вообще не хочется ехать. Такие ребята просто позорят место, откуда они. Ни о каком хорошем выступлении речи быть не может», — добавил Mayot.
«Чё как маленькие дети, какие 3-4 часа? У меня выход в 9 [вечера], „двери“ — в 6. Зачем писать, что за 4 часа я выступил так мало, я вообще не понимаю. Какая‑то странная ситуация. Мы задержались на 40 минут всего, в совокупности я вышел через час после того, как должен был. Чтобы было подлиннее, я добавил [в программу] ещё четыре трека. В итоге в толпе я вижу людей, которые показывают „факи“», — недоумевает рэпер.
В Нижний Новгород рэпер приехал на клаб-шоу. Такой формат подразумевает многочасовое шоу с участием диджеев, танцоров и других артистов. При этом приглашенная звезда часто выступает с укороченной или упрощенной программой по сравнению с обычным концертом.
«Везде написано, формат клаб-шоу. Специально уточнили у организаторов, они указывали это. Гуглите формат. Это не тусовка ради меня сделана, а я выступаю на тусовке», — уверен Mayot.
На формат обращают внимание и организаторы. Комментируя недовольство, они говорят, что Mayot пробыл на сцене положенные 30 минут. Они признают, что артист задержался на 25 минут, «на это были причины, независящие от организаторов и артиста». Всем зрителям, купившим билет, они пообещали скидку на выступление Big Baby Tape в качестве компенсации за раздражение.
Пользователь Даниил Клементьев в комментариях отметил, что на странице мероприятия на «Яндекс.Маркете» [вероятно, имеется в виду «Яндекс.Афиша» — Прим. Ред] был указан формат концерта. «Майот очень неуважительно повел себя по отношению к фанатам. Пока мы стояли в очереди, он поехал покушать. И его обвинения в нашу сторону неуместны. Какое к нам отношение, такое и к нему», — уверен зритель.
Указания на формат клаб-шоу нет в закрепленном посте с почти 216 тыс. просмотров. Пометка отсутствует и в других постах в паблике, ее можно найти лишь в описании страницы. Ещё в двух постах организаторы называют мероприятие «большим выступлением», на что обратил внимание один из комментаторов. Проверить страницы покупки билетов на «Яндекс.Афише» и сервисе Ticketscloud после завершения концерта нельзя.