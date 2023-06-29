На месте крушения «Титана» нашли предполагаемые останки жертв

В компании Pelagic Research, чьи дистанционно управляемые аппараты доставляли обломки «Титана» на поверхность, заявили, что морские работы «успешно завершены». Там отметили, что их сотрудники «работают круглосуточно в течение 10 дней, преодолевая физические и психические трудности этой операции, и очень хотят завершить миссию и вернуться к своим близким».