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На месте крушения «Титана» нашли предполагаемые останки жертв

Семён Гудошников
Сегодня в 09:59

На месте крушения подводного аппарата «Титан» обнаружены предполагаемые человеческие останки, говорится в пресс-релизе Береговой охраны США.

Предполагаемые останки извлекли из обломков «Титана» и вместе с другими уликами доставили на теплоходе в порт канадского Сент-Джонса. Морской следственный комитет (МСК) собирается перевести их на катере береговой охраны в один из портов Соединенных штатов, чтобы американские медики провели дальнейший анализ.

CNN уточняет, что в канадский порт доставлены два куска аппарата размерами больше человеческого роста: один в виде панели, другой с торчащими шнурами и проводами, обтянутый белым брезентом.

«Эти доказательства позволят следователям из нескольких международных юрисдикций получить важные сведения о причинах этой трагедии. Предстоит проделать еще значительный объем работы, чтобы понять факторы, приведшие к катастрофической гибели судна, и помочь предотвратить повторение подобной трагедии», — сказал председатель МСК Джейсон Нойбауэр.

В компании Pelagic Research, чьи дистанционно управляемые аппараты доставляли обломки «Титана» на поверхность, заявили, что морские работы «успешно завершены». Там отметили, что их сотрудники «работают круглосуточно в течение 10 дней, преодолевая физические и психические трудности этой операции, и очень хотят завершить миссию и вернуться к своим близким».

Связь с батискафом, направлявшимся в обломкам «Титаника» была потеряна 18 июня утром, примерно через 1 час 45 минут после его погружения. К 14.08 по Москве 22 июня, по оценкам экспертов, на нем должен был закончиться кислород.

Вечером 22 июня Береговая охрана США заявила, что обнаружила пять крупных обломков батискафа. В компании OceanGate заявили, что считают всех пассажиров подлодки погибшими, и выразили соболезнования родственникам. Специалисты предполагают, что «Титан» был разрушен «катастрофической имплозией»: корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды. Тела погибших пока не найдены.

На борту было пять человек, среди которых 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулейманом и исследователь Пол-Анри Наргеоле. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш, женатый на праправнучке пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году.

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