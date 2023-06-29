Илон Маск и дипфейки: Fall Out Boy перепели хит Билли Джоэла «We Didn’t Start The Fire»

«Я много думал об этой песне, когда был моложе. Все эти важные люди и события — одни исчезли в песках времени, другие навсегда изменили мир», — заявил Стамп. По словам группы, за последние 34 года произошло так много событий, что музыканты посчитали необходимым сделать обновление трека.