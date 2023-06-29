Илон Маск и дипфейки: Fall Out Boy перепели хит Билли Джоэла «We Didn’t Start The Fire»

Американская рок-группа Fall Out Boy перепела хит Билли Джоэла 1989 года «We Didn’t Start The Fire». Музыканты обновили трек, включив в него ряд поворотных моментов (в том числе и мемы), которые произошли за 34 года с момента выхода оригинальной песни.
В варианте Fall Out Boy события перечислены не в хронологическом порядке. Патрик Стамп начинает трек словами «Капитан Америка, Арабская весна, Лос-Анджелесский бунт, Родни Кинг, дипфейки, землетрясение, исландский вулкан».
В песне также упоминаются войны в Афганистане, смерть Майкла Джексона, сериалы «Очень странные дела» и «Король тигров», контейнеровоз «Эвер Гивен», который в 2021 году застрял в Суэцком канале, Брарак Обама, Стивен Спилберг, Джон Боббит, Гудка Боб, Майкл Джордан, Илон Маск, «Колумбайн»*, Джефф Безос и вымирание белых носорогов. Трек завершается строчкой: «S-S-R-Is/Prince and the Queen die/World Trade, second plane/what else do I have to say?».
«Я много думал об этой песне, когда был моложе. Все эти важные люди и события — одни исчезли в песках времени, другие навсегда изменили мир», — заявил Стамп. По словам группы, за последние 34 года произошло так много событий, что музыканты посчитали необходимым сделать обновление трека.
В оригинальном треке содержатся ссылки на 118 значимых политических, культурных и научных событий, произошедших в период между рождением Джоэла в 1949 году и выходом песни в 1989 году. Среди них — Гарри Трумэн, Мерлин Монро, Иосиф Сталин, Борис Пастернак, Северная и Южная Корея, «Над пропастью во ржи», восхождение Елизаветы II на трон, U-2, «Психо», самоубийство Эрнеста Хемингуэйя и другие события.
*«Колумбайн» — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.