Орландо Блум появился в тизере реалити-шоу «На грани». Оно выйдет на Peacock

«С семьей, друзьями и духовными буддистскими практиками, освещающими его путь, Орландо работает с экспертами, которые помогают ему преодолевать препятствия, смотреть в лицо своим страхам и сталкиваться с ценными уроками о самом себе», — говорит синопсис проекта. Дата релиза «На грани» пока неизвестна.