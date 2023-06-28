Орландо Блум появился в тизере реалити-шоу «На грани». Оно выйдет на Peacock

Британский актер Орландо Блум, известный по франшизам «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец», появился в тизере реалити-шоу «Орландо Блум: На грани», которое выйдет на стриминговом сервисе Peacock.
В проекте артист будет узнавать о границах своих физических и психологических возможностей, пробуя экстремальные виды спорта. В планах Блума — фридайвинг, скалолазание и вингсьют-полеты.
Ролик демонстрирует, как актер тренируется под руководством профессиональных спорстменов и решается на самые рискованные свои авантюры. Согласно описанию шоу, в этих экспериментах его поддерживают родные и друзья.
«С семьей, друзьями и духовными буддистскими практиками, освещающими его путь, Орландо работает с экспертами, которые помогают ему преодолевать препятствия, смотреть в лицо своим страхам и сталкиваться с ценными уроками о самом себе», — говорит синопсис проекта. Дата релиза «На грани» пока неизвестна.