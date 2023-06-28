Появилось приложение, способное с помощью нейросети определять калорийность блюда по снимку

«Мы позаботились о том, чтобы у него [алгоритма] были разнообразные и сложные условия, которые можно встретить в реальном мире, и мы взвешивали каждый ингредиент на весах», — рассказал Норрис. Он отметил, что SnapCalorie, вероятно, лучше всего разбирается в американских продуктах, потому что был создан в США.