Появилось приложение, способное с помощью нейросети определять калорийность блюда по снимку

Норрис отмечает, что SnapCalorie не первый в своем роде, но его приложение определяет количество калорий в блюде с погрешностью ниже 20%. Сервис использует встроенные в камеры смартфонов датчики глубины, что позволяет правильно измерить размер порции и сделать измерения максимально точными.
По словам Норриса, разработчики создали алгоритм, который якобы может превзойти человека в оценке калорийности пищи. SnapCalorie определяет вид продуктов на фотографии и измеряет размер каждой порции. Алгоритм обучался на 5000 изображений разных продуктов.
«Мы позаботились о том, чтобы у него [алгоритма] были разнообразные и сложные условия, которые можно встретить в реальном мире, и мы взвешивали каждый ингредиент на весах», — рассказал Норрис. Он отметил, что SnapCalorie, вероятно, лучше всего разбирается в американских продуктах, потому что был создан в США.
«Мы обнаружили, что интерес людей к пониманию того, что они употребляют, растет. Негативное воздействие обработанных пищевых продукты становится все более и более очевидным с каждым днем. Мы слышали, что нашим пользователям очень нравится SnapCalorie, особенно когда они едят вне дома, так как многие рестораны не публикуют КБЖУ своих блюд», — пояснил он.