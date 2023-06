«Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс для зумеров»: в сети умиляются Зендае и Холланду на концерте Бейонсе

Зендаю и Тома Холланда заметили на концерте Бейонсе, который прошел в конце июня в Варшаве в рамках ее мирового тура Renaissance World Tour. На видео, которое изначально появилось в твиттере @ariannea_minaj, звездная пара танцует под хит «Love on Top». На строчке «You’re the one I love» («Ты единственная, кого я люблю») актер указывает пальцем на возлюбленную, и остаток припева они, смеясь, смотрят друг на друга и подпевают исполнительнице.