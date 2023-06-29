«Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс для зумеров»: в сети умиляются Зендае и Холланду на концерте Бейонсе

Комментаторы называют видеозапись «самым милым, что можно было увидеть в интернете». «Он поет Зендае серенаду, глядя ей прямо в глаза, и все это происходит на концерт Бейонсе — я даже не знаю, какими словами это описать», — восхищается одна из пользовательниц. Зрители считают, что Зендая и Том Холланд — «Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс для зумеров». Последние 13 лет назад познакомились на съемках фильма, и все эти годы их неизменно считают идеальной голливудской парой.