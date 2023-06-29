«Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс для зумеров»: в сети умиляются Зендае и Холланду на концерте Бейонсе

Зендаю и Тома Холланда заметили на концерте Бейонсе, который прошел в конце июня в Варшаве в рамках ее мирового тура Renaissance World Tour. На видео, которое изначально появилось в твиттере @ariannea_minaj, звездная пара танцует под хит «Love on Top». На строчке «You’re the one I love» («Ты единственная, кого я люблю») актер указывает пальцем на возлюбленную, и остаток припева они, смеясь, смотрят друг на друга и подпевают исполнительнице.
Комментаторы называют видеозапись «самым милым, что можно было увидеть в интернете». «Он поет Зендае серенаду, глядя ей прямо в глаза, и все это происходит на концерт Бейонсе — я даже не знаю, какими словами это описать», — восхищается одна из пользовательниц. Зрители считают, что Зендая и Том Холланд — «Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс для зумеров». Последние 13 лет назад познакомились на съемках фильма, и все эти годы их неизменно считают идеальной голливудской парой.
Недавно в сети обсуждали, что Холланд «программирует свою реальность»: например, в 2017 году актера спросили, кто был его первым «звездным крашем». Он без запинки назвал Зендаю, и спустя четыре года их впервые заметили целующимися. Теперь это одна из любимых пар зрителей по всему миру.