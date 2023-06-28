«Новую Газету Европа» признали нежелательной в РФ

Помимо этого, ведомство говорит, что «Новая газета Европа» основана латвийским журналистом Кириллом Мартыновым, имеющим российское гражданство и признанным иностранным агентом. Генпрокуратура уже направила сведения в Минюст для внесения организации в соответствующий перечень.