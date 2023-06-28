Реклама
Новости

«Новую Газету Европа» признали нежелательной в РФ

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:34

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Новую Газету Европа». Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Среди причин Генпрокуратура называет «создание и распространение организацией тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам РФ», а также распространение материалов экстремистских организаций.

«Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях», — подчеркнули в ведомстве.

Также, по данным Генпрокуратуры, в печатных версиях газеты на русском и латышских языках на регулярной основе публиковались материалы организаций, уже признанных нежелательными.

Помимо этого, ведомство говорит, что «Новая газета Европа» основана латвийским журналистом Кириллом Мартыновым, имеющим российское гражданство и признанным иностранным агентом. Генпрокуратура уже направила сведения в Минюст для внесения организации в соответствующий перечень.

В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты. Европа» по требованию Генпрокуратуры.

«Новая газета. Европа» была основана 7 апреля 2022 года журналистами «Новой газеты», вынужденными покинуть Россию. Команда подчеркивала, что он независимый как юридически, так и фактически.

расскажите друзьям
теги
Роскомнадзор
люди
Кирилл Мартынов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»