«Новую Газету Европа» признали нежелательной в РФ

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Новую Газету Европа». Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Среди причин Генпрокуратура называет «создание и распространение организацией тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам РФ», а также распространение материалов экстремистских организаций.
«Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях», — подчеркнули в ведомстве.
Также, по данным Генпрокуратуры, в печатных версиях газеты на русском и латышских языках на регулярной основе публиковались материалы организаций, уже признанных нежелательными.
Помимо этого, ведомство говорит, что «Новая газета Европа» основана латвийским журналистом Кириллом Мартыновым, имеющим российское гражданство и признанным иностранным агентом. Генпрокуратура уже направила сведения в Минюст для внесения организации в соответствующий перечень.
В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты. Европа» по требованию Генпрокуратуры.
«Новая газета. Европа» была основана 7 апреля 2022 года журналистами «Новой газеты», вынужденными покинуть Россию. Команда подчеркивала, что он независимый как юридически, так и фактически.