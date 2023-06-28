В России откроют новую сеть с товарами Puma, Nike, New Balance и других спортивных брендов

Inventive Retail Group запустит новую мультибрендовую сеть спортивной одежды и обуви Amazing Red. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение компании.
В планах IRG — открыть 100 торговых точек в более чем 20 городах России. Там будут продаваться товары брендов Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics.
По данным «Коммерсанта», в торговом центре «Европолис» в Москве уже появилась вывеска Amazing Red. Ее повесили над бывшем магазином Puma.
Inventive Retail Group ранее была партнером Nike в России. После ухода бренда с российского рынка компании пришлось закрыть все магазины этой сети.