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В России откроют новую сеть с товарами Puma, Nike, New Balance и других спортивных брендов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:55

Inventive Retail Group запустит новую мультибрендовую сеть спортивной одежды и обуви Amazing Red. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение компании.

В планах IRG — открыть 100 торговых точек в более чем 20 городах России. Там будут продаваться товары брендов Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics.

По данным «Коммерсанта», в торговом центре «Европолис» в Москве уже появилась вывеска Amazing Red. Ее повесили над бывшем магазином Puma.

Inventive Retail Group ранее была партнером Nike в России. После ухода бренда с российского рынка компании пришлось закрыть все магазины этой сети.

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