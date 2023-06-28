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Пассажира московского метро оштрафовали за надписи по статье о дискредитации ВС РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:26

49-летнего москвича оштрафовали на 60 тыс. рублей за надписи на окнах поездов метро. Суд в Москве признал его виновным по статье о дискредитации ВС РФ, передает ТАСС.

По данным ТАСС, мужчина ехал в метро по Сокольнической и Большой кольцевой линиям и наносил на окна поездов надписи. «Ставшие очевидцами произошедшего пассажиры сделали нарушителю замечание, однако тот на них не реагировал», — рассказали в ГУ МВД по Москве.

Мужчину задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД в метро. В отношении него составили два протокола об административном правонарушении.

Гагаринский и Зюзинский районные суды назначили осужденному штрафы по 30 тыс. рублей. Какие именно надписи наносил он, не уточняется.

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