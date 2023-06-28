Пассажира московского метро оштрафовали за надписи по статье о дискредитации ВС РФ

По данным ТАСС, мужчина ехал в метро по Сокольнической и Большой кольцевой линиям и наносил на окна поездов надписи. «Ставшие очевидцами произошедшего пассажиры сделали нарушителю замечание, однако тот на них не реагировал», — рассказали в ГУ МВД по Москве.